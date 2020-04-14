Стало известно о новых больных коронавирусом в Смоленской области

14 Апр 2020 2020-04-14T13:26:04+03:00

Больше всего заболевших приходится на Вяземский район

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали о больных короновирусом, выявленных за последние сутки в Смоленской области. Напомним, заболевших стало больше на 34 человека.

В Гагаринском районе изолированы шесть больных, два находятся в больнице Рославля, один – в Ярцеве, 11 – в Смоленске, 2 – в Десногорске. На сегодняшний день большинство заболевших в Вязьме – 33 человека.

Ранее врачи провели 175 положительных результатов на короновирус, положительный диагноз подтвержден у 55 человек.

- На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе – как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается, - сообщила замгубернатора Полина Хомайко о ситуации в Вязьме. - Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк.

Людей посадили на жесткий карантин, въезд в город закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU