2020-04-14T16:59:30+03:00
Общество

В Смоленске начали ремонт крепостной стены

Восстанавливать крепость будут в несколько этапов, но начнут с разрушенных зубцов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начали ремонт крепостной стены. Фото: администроация города Смоленска.В Смоленске начали ремонт крепостной стены. Фото: администроация города Смоленска.
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На Смоленской крепостной стене начинаются восстановительные работы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Накануне возле внешнего пруда Лопатинского сада установили строительные леса.

Ремонт стены будет проходить в несколько этапов. На первом будут восстановлены разрушенные от времени зубцы.

Ранее «КП» писала, что на реставрацию крепости планируют выделить 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, дизайнеры придумали несколько концепций, которые позволяют использовать стену в дальнейшем: башню "Орел" хотят переделать под хостел, а рядом с ним может появиться новый парк с площадкой для демонстрации реконструкций. На территории Королевского бастиона планируют разместить несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, а также открытую сцену и уютное кафе у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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