15 Апр 2020 2020-04-15T08:09:02+03:00

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В Смоленской области обнаружены пациенты со «свиным» гриппом, сообщает региональный Роспотребнадзор. По информации эпидемиологов, с 6 по 12 апреля обследован 21 человек. Среди них были больные А/H1N1(pdm-09), а также носители вирусов не гриппозной этиологии.

В целом же эпидпорог на территории области и в столице региона не превышен – показатели ниже на 45,7 и 55,6% соответственно.

Между тем, на Смоленщине зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один человек выздоровел, 1 умер. Рост за сутки составил 34 человека, из низ 33 - пенсионеры и сотрудники Вяземского дома-престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU