В Смоленске обновляют дорожную разметку
Краска появилась на центральных улицах
В Смоленске обновляют дорожную разметку. Фото: администроация города Смоленска.
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В Смоленске обновляют дорожную разметку. Краску уже обновили на ряде улиц. Яркие бело-желтые полосы появились на улицах Дзержинского, Глинки, Коммунистической.
После того, как дорожники завершат работы на центральных магистралях, разметку нанесут на второстепенных дорогах.
Ранее в Смоленске изменилось расписание пяти автобусов. Муниципальный транспорт увеличил количество рейсов и изменил маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU