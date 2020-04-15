2020-04-15T08:54:59+03:00
Общество

В Смоленске обновляют дорожную разметку

Краска появилась на центральных улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске обновляют дорожную разметку. Фото: администроация города Смоленска.В Смоленске обновляют дорожную разметку. Фото: администроация города Смоленска.
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В Смоленске обновляют дорожную разметку. Краску уже обновили на ряде улиц. Яркие бело-желтые полосы появились на улицах Дзержинского, Глинки, Коммунистической.

После того, как дорожники завершат работы на центральных магистралях, разметку нанесут на второстепенных дорогах.

Ранее в Смоленске изменилось расписание пяти автобусов. Муниципальный транспорт увеличил количество рейсов и изменил маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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