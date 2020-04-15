15 Апр 2020 2020-04-15T09:09:13+03:00

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В Смоленске начали выбирать плакат ко Дню Победы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Жителям региона предстоит выбрать три работы из 24. По итогам голосования в финале окажутся авторы лучшего детского плаката, лидер интернет-голосования и победитель конкурса. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно здесь.

Ранее «КП» писала, как Сквер Памяти Героев готовят к 9 мая. Там убрали мусор, привели в порядок постаменты стелл, подкрасили бордюры, а звезду Вечного огня очистили от копоти и нагара.

ИСТОЧНИК KP.RU