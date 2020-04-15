Смолян попросили не посещать на Пасху и Радоницу кладбища

15 Апр 2020 2020-04-15T13:31:14+03:00

Смолян попросили не посещать кладбища на Пасху и Радоницу. Фото: pixabay.com.

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Жителей региона попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху и Радоницу. Глава администрации Смоленска Андрей Борисов пояснил, что меры являются вынужденными и направлены исключительно на безопасность, ведь скопление людей может привести к всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Помяните ушедших близких дома. Вас за это никто не осудит, - сказал глава города, выразив надежду, что принятые в подписанном распоряжении ограничительные меры будут восприняты с пониманием, и люди проявят благоразумие и рассудительность.

Ранее "КП" писала, как будут проходить пасхальные службы в Смоленске. Региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых религиозных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU