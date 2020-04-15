Смолян попросили не посещать на Пасху и Радоницу кладбища
Жителей региона попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху и Радоницу. Глава администрации Смоленска Андрей Борисов пояснил, что меры являются вынужденными и направлены исключительно на безопасность, ведь скопление людей может привести к всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Помяните ушедших близких дома. Вас за это никто не осудит, - сказал глава города, выразив надежду, что принятые в подписанном распоряжении ограничительные меры будут восприняты с пониманием, и люди проявят благоразумие и рассудительность.
Ранее "КП" писала, как будут проходить пасхальные службы в Смоленске. Региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых религиозных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU