2020-04-15T11:01:55+03:00
Происшествия

Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске

Число пораженных инфекцией стремительно растет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске. Фото: pixabay.com.Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске, сообщает оперативный штаб. По данным на 15 апреля, в регионе зафиксировано 106 больных COVID-19.

Большинство заболевших в Вязьме. Ранее из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов был отправлен в больницу 21 человек, из них 8 переведены в Смоленск в Клиническую больницу №1. Также еще 10 пациентов планировалось направить в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ.

Власти разработали два сценария развития событий - те, у кого заболевание протекает в легкой форме, останутся в вяземском госпитале, при ухудшении состояния здоровья они незамедлительно будут переведены на Покровку.

Ранее сообщалось, что смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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