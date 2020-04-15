15 Апр 2020 2020-04-15T11:01:55+03:00

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Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске, сообщает оперативный штаб. По данным на 15 апреля, в регионе зафиксировано 106 больных COVID-19.

Большинство заболевших в Вязьме. Ранее из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов был отправлен в больницу 21 человек, из них 8 переведены в Смоленск в Клиническую больницу №1. Также еще 10 пациентов планировалось направить в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ.

Власти разработали два сценария развития событий - те, у кого заболевание протекает в легкой форме, останутся в вяземском госпитале, при ухудшении состояния здоровья они незамедлительно будут переведены на Покровку.

Ранее сообщалось, что смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU