Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске
Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске, сообщает оперативный штаб. По данным на 15 апреля, в регионе зафиксировано 106 больных COVID-19.
Большинство заболевших в Вязьме. Ранее из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов был отправлен в больницу 21 человек, из них 8 переведены в Смоленск в Клиническую больницу №1. Также еще 10 пациентов планировалось направить в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ.
Власти разработали два сценария развития событий - те, у кого заболевание протекает в легкой форме, останутся в вяземском госпитале, при ухудшении состояния здоровья они незамедлительно будут переведены на Покровку.
Ранее сообщалось, что смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU