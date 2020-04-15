15 Апр 2020 2020-04-15T12:16:30+03:00

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В 2020 году в Смоленской области отремонтируют 50 км железнодорожных путей, сообщает пресс-служба МЖД. Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов: в апреле – мае, июне – августе и в сентябре. Всего запланировано отремонтировать 50 км пути. Практически половина этого объема – 45% – будет выполнена по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемый участок закрывается для движения поездов. Такой метод позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

Движение поездов на таком участке организовывается по соседним путям с использованием вариантного графика, который позволяет пропускать составы в оба направления.

Работы по капитальному ремонту пути уже ведутся на участке Валутино – Смоленск - Сортировочный – Смоленск и по станции Смоленск – Сортировочный (произведена замена путевой решетки на 4,6 км). Также железнодорожники заменили 6 стрелочных переводов по станциям Вязьма, Смоленск – Сортировочный, Красный Бор.

Основной объем ремонтных работ будет проводиться без изменения в графике движения пассажирских и пригородных поездов. Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием и заранее планировать свои поездки. Ознакомиться с расписанием поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД и на сайте компании-перевозчика АО «ЦППК».

ИСТОЧНИК KP.RU