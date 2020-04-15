В Смоленске детские сады получили приборы для кварцевания

15 Апр 2020 2020-04-15T12:21:34+03:00

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Детский сад «Светлана» в городе Смоленске продолжает работу в условиях коронавируса. Малыши, воспитатели и обслуживающий персонал с утра измеряют температуру. В помещениях несколько раз в день проводится дезинфекция. Недавно заведующая Анжелика Грекова обратилась к депутату горсовета Евгению Рудаку с просьбой помочь приобрести прибор для кварцевания.

«Мы уделяем внимание профилактике ОРВИ и гриппа. Спасибо огромное Евгению Николаевичу, что откликнулся на нашу просьбу», - отметила заведующая детским садом «Светлана» Анжелика Грекова.

Влажная уборка с применением антисептиков очищает от вредных микробов пол, стены и мебель, но они все равно сохранятся в воздухе. Специалисты говорят о пользе кварцевания.

«Кварцевая лампа способна очистить и воздух, и текстиль, причем без малейшего участия человека», - подчеркнула главврач Смоленской областной детской больницы Виктория Макарова.

Новые приборы для кварцевания отправились в детские садики №7, «Аист», «Светлана» и прогимназию «Полянка». Евгений Рудак вручил их лично, пообщался с коллективом учреждений.

«Мы понимаем, что не у всех родителей сегодня есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с родственниками, – подчеркнул депутат Смоленского горсовета. – Малые группы продолжают работать. Мы решили передать детским садам приборы для кварцевания. Тем самым родители будут спокойны за здоровье своих детей. В свою очередь мы также хотим призвать смолян присоединиться к работе по поддержке граждан в сложившихся условиях пандемии».

Евгений Рудак возглавляет один из штабов Волонтерского центра «Единой России» в Смоленске. Доставить продукты, получить лекарства по рецепту - группа добровольцев ежедневно оказывает помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии коронавируса. В ряды волонтеров может вступить любой неравнодушный смолянин.

Если вам или вашим близким нужна достоверная информация по коронавирусу или помощь в покупке, доставке продуктов первой необходимости и лекарств, если вы хотите вступить в ряды добровольцев, то обращайтесь по телефонам волонтерского центра «Единой России»: 8 (4812) 31-95-13 или 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU