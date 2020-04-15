2020-04-15T13:08:50+03:00
Общество

В Смоленской области подешевело дизельное топливо

Ценники обновили «Роснефть» и «Лукойл»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области подешевело дизельное топливо. Фото: pixabay.com.В Смоленской области подешевело дизельное топливо. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области подешевело дизельное топливо, сообщают сотрудники Смоленского УФАС. Ценники обновили «Роснефть» и «Лукойл». На заправках первой компании литр топлива снизился на 70 копеек и сегодня равен 45,95 рублей, второй – на рубль и составляет 46,56 рублям.

Цены на бензин остались на прежнем уровне: за 92-й просят от 43-х до 44,15 рублей за литр, 95-й – от 46,15 до 46,90 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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