15 Апр 2020 2020-04-15T13:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области подешевело дизельное топливо, сообщают сотрудники Смоленского УФАС. Ценники обновили «Роснефть» и «Лукойл». На заправках первой компании литр топлива снизился на 70 копеек и сегодня равен 45,95 рублей, второй – на рубль и составляет 46,56 рублям.

Цены на бензин остались на прежнем уровне: за 92-й просят от 43-х до 44,15 рублей за литр, 95-й – от 46,15 до 46,90 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU