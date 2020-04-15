Как в Смоленске дезинфицируют общественный транспорт?

15 Апр 2020 2020-04-15T13:15:34+03:00

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Машины моют снаружи, а внутри обрабатывают панели дверей, сиденья, полы и окна антибактериальным средством «Хлорамин Б». В перерывах между рейсами кондукторы протирают поручни и ручки сидений. Все работники предприятия обеспечены защитными масками и перчатками.

- Аналогичная работа организована и на Трамвайно-троллейбусном предприятии города Смоленска, - рассказал глава города Андрей Борисов. - Помимо этого, в установленном порядке совместно с надзорными органами мы контролируем коммерческих перевозчиков, к которым также предъявляются требования обязательной влажной уборки салонов и дезинфекции поручней в транспортных средствах. В городе наблюдается значительное снижение пассажиропотока - объём перевозок с 30 марта сократился в четыре раза - с 23 до 6 тыс. человек в день. Во многом это свидетельствует о том, что смоляне стали ограничивать себя в передвижениях по городу, в том числе в общественном транспорте.

- Андрей Александрович, сам факт того, что пассажиропоток существенно снизился и количество людей на улицах в целом значительно сократилось, не может не радовать с точки зрения выполнения указа «О введении режима повышенной готовности», - отметил губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по городу. - Хотя здесь главное не указ, а то, что у смолян есть понимание необходимости самоизоляции. Но я, несмотря на сокращение пассажиропотока, попросил бы вас, напротив, рассмотреть возможность увеличения количества единиц общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев - даже при незначительном заполнении каждого транспортного средства. Для чего? Пусть лучше в одном автобусе или троллейбусе едет всего один-два пассажира, чем двадцать, которые стоят лицом к лицу или плечом к плечу, нарушая все возможные рекомендации эпидемиологов, в том числе о нахождении на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Данные меры смогут способствовать снижению угрозы распространения инфекции. Риск заражения смолян достаточно высок, как и всех россиян, поэтому пусть лучше государство, в данном случае администрация города, если нужно, при помощи администрации области, потратит дополнительные средства на поддержку подобных предприятий, но зато благодаря этому в каждой единице транспорта количество пассажиров будет минимальное, а значит, минимизирован и риск распространения и заражения коронавирусом. Прошу вас рассмотреть моё предложение и учесть его при организации дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU