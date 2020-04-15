2020-04-15T16:58:20+03:00
Происшествия

В Ярцеве сбили велосипедиста

Женщина поворачивала налево, не подав знак другим автомобилям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ярцеве сбили велосипедиста. Фото: pixabay.com.В Ярцеве сбили велосипедиста. Фото: pixabay.com.
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В Ярцеве сбили велосипедиста: 60-летняя женщина поворачивала налево, не подав знак другим автомобилям, ехавшим сзади, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 09.30 в районе дома №86 на улице 50 лет Октября.

- В результате столкновения с автомобилем «ВАЗ» женщина получила телесные повреждения, - прокомментировали полицейские.

Ранее под Смоленском иномарка врезалась в дерево. Пострадавшие - 29-летний водитель и 37-летний пассажир - госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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