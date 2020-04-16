16 Апр 2020 2020-04-16T08:02:16+03:00

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Смоленский губернатор ввел карантин в Вязьме. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ряд учреждений останавливают работу. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Алексей Островский.

Ранее в Вязьме произошла вспышка заболеваемости COVID-19. По данным на 15 апреля, в муниципальном образовании коронавирус обнаружен у 83 человек. Подробнее о ситуации здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU