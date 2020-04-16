16 Апр 2020 2020-04-16T08:15:32+03:00

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В Смоленске «Жилищник» провел дезинфекцию в 900 жилых домах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Наибольшее внимание коммунальщики уделяли обеззараживанию перил и поручней, дверным ручкам, выключателям, почтовым ящикам, кнопкам и дверям лифта, подоконникам. Отмечается, что также обязательной влажной обработке подлежат и лестничные площадки.

Ранее сотрудники городской администрации отчитались по уборке городских улиц, скверов и парков. Территории обрабатывают специальным раствором.

ИСТОЧНИК KP.RU