В Смоленске в сквере у вокзала высадили газон
У церкви Петра и Павла разбили клумбы под однолетники и многолетние растения
В Смоленске в сквере у вокзала высадили газон. Фото: администроация Смоленска.
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В Смоленске в сквере у пригородного вокзала высадили газон, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На клумбы высадили однолетники и многолетние растения. После трамбовки грунта семена накрыли специальным материалом, который будет защищать растения от непогоды и атак птиц.
Ранее территория у церкви Петра и Павла была благоустроена в рамках программы «Комфортная городская среда». В сквере отремонтировали дорожки и заменили уличные светильники.
ИСТОЧНИК KP.RU