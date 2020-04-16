16 Апр 2020 2020-04-16T10:12:04+03:00

В Смоленске в сквере у вокзала высадили газон. Фото: администроация Смоленска.

У церкви Петра и Павла разбили клумбы под однолетники и многолетние растения

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В Смоленске в сквере у пригородного вокзала высадили газон, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На клумбы высадили однолетники и многолетние растения. После трамбовки грунта семена накрыли специальным материалом, который будет защищать растения от непогоды и атак птиц.

Ранее территория у церкви Петра и Павла была благоустроена в рамках программы «Комфортная городская среда». В сквере отремонтировали дорожки и заменили уличные светильники.

ИСТОЧНИК KP.RU