Схрон с крупной партией боеприпасов нашли под Смоленском
Схрон со 104 снарядами нашли под Смоленском, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Опасная находка была обнаружена сотрудниками УФСБ во время спецоперации в районе деревни Нешево Ельнинского района. Оружие пролежало в земле более 70 лет и прекрасно сохранилось. Снаряды были уложены рядами между деревьями.
Прибывшие спасатели подняли из земли и уничтожили боеприпасы Великой Отечественной войны.
Ранее еще более крупную находку обнаружили под Духовщиной.
Сотрудники МЧС напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU