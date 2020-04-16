2020-04-16T10:41:23+03:00
Общество

Схрон с крупной партией боеприпасов нашли под Смоленском

104 снаряда пролежали в земле больше 70 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Схрон с крупной партией боеприпасов нашли под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Схрон с крупной партией боеприпасов нашли под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Схрон со 104 снарядами нашли под Смоленском, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Опасная находка была обнаружена сотрудниками УФСБ во время спецоперации в районе деревни Нешево Ельнинского района. Оружие пролежало в земле более 70 лет и прекрасно сохранилось. Снаряды были уложены рядами между деревьями.

Прибывшие спасатели подняли из земли и уничтожили боеприпасы Великой Отечественной войны.

Ранее еще более крупную находку обнаружили под Духовщиной.

Сотрудники МЧС напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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