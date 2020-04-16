26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине
Общее число заразившихся в 67-м регионе составило 132 человека
26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине. Фото: pixabay.com.
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26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено в Смоленской области, передает Оперативный штаб данные на 16 апреля. В настоящее время общее число заразившихся составило 132 человека. При этом один человек выздоровел, один погиб.
Всего в России выявлено 27 938 инфицированых, за сутки больных стало больше на 3448.
Ранее из-за большого количества заболевших смоленский губернатор ввел двухнедельный карантин в Вязьме. В муниципальном образовании запрещена работа ряда учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU