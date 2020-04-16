2020-04-16T11:10:47+03:00
Происшествия

26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине

Общее число заразившихся в 67-м регионе составило 132 человека
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине. Фото: pixabay.com.26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено в Смоленской области, передает Оперативный штаб данные на 16 апреля. В настоящее время общее число заразившихся составило 132 человека. При этом один человек выздоровел, один погиб.

Всего в России выявлено 27 938 инфицированых, за сутки больных стало больше на 3448.

Ранее из-за большого количества заболевших смоленский губернатор ввел двухнедельный карантин в Вязьме. В муниципальном образовании запрещена работа ряда учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине
Схрон с крупной партией боеприпасов нашли под Смоленском
В Смоленске в сквере у вокзала высадили газон
Смоленскую мебель начали экспортировать в Северную Ирландию
В Смоленске «Жилищник» провел дезинфекцию в 900 жилых домах
Смоленский губернатор ввел карантин в Вязьме
В Ярцеве сбили велосипедиста
Как в Смоленске дезинфицируют общественный транспорт?
В Смоленской области подешевело дизельное топливо
В Смоленске детские сады получили приборы для кварцевания
В Смоленской области отремонтируют 50 км железнодорожных путей
Новый 51 случай заражения коронавирусом выявили в Смоленске
Смолян попросили не посещать на Пасху и Радоницу кладбища
В Смоленске начали выбирать плакат ко Дню Победы
В Смоленске обновляют дорожную разметку
В Смоленской области обнаружены пациенты со «свиным» гриппом
Смолян с коронавирусом планируют направлять в Тверь и Калугу
В Смоленскую область поступила первая партия медицинских масок
В Смоленске начали ремонт крепостной стены