26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине

16 Апр 2020 2020-04-16T11:10:47+03:00

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26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено в Смоленской области, передает Оперативный штаб данные на 16 апреля. В настоящее время общее число заразившихся составило 132 человека. При этом один человек выздоровел, один погиб.

Всего в России выявлено 27 938 инфицированых, за сутки больных стало больше на 3448.

Ранее из-за большого количества заболевших смоленский губернатор ввел двухнедельный карантин в Вязьме. В муниципальном образовании запрещена работа ряда учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU