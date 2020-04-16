2020-04-16T12:36:59+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о заразившихся в Смоленской области

За сутки в 67-м регионе выявили 26 больных коронавирусом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стали известны подробности о заразившихся в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.Стали известны подробности о заразившихся в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Стали известны подробности о заразившихся Covid-19 в Смоленской области. По информации сотрудников регионального Роспотребнадзора, рост больных произошел в Смоленске и ряде муниципальных образований.

Восемь вновь заразившихся тест выявил в столице региона, одного – в Рославле, по два человека находятся в Десногорске и Ярцеве, четыре – в Вязьме. Кроме того, еще по пять заболевших приходится на Починок и Новодугино. Раньше в этих районах области больных не было.

Всего в Смоленской области заражены 132 человека. При этом уточняется, что один человек выздоровел и еще один погиб.

Также по данным Оперативного штаба, ранее умер пациент Вяземского интерната. Пожилой мужчина и до вируса чувствовал себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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