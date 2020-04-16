2020-04-16T12:53:54+03:00
Общество

Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом

Информацию можно получить по ИНН или ОГРН
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом. Фото: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области.Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом. Фото: Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области.
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Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки, сообщают специалисты службы.

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Правила действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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