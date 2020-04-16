Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом
Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки, сообщают специалисты службы.
Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».
Правила действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.
Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».
ИСТОЧНИК KP.RU