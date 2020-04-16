В Смоленске Волонтерский центр запускает серию прямых эфиров
В Смоленске Волонтерский центр запускает серию прямых эфиров. Онлайн-встречи с интересными компетентными людьми будут проходить каждую неделю. Сегодня, 16 апреля, гостем прямого эфира станет главврач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.
Как и где сдать тест на коронавирус? Действительно ли помогает многоразовая маска? Сколько в Смоленске аппаратов ИВЛ? Виктория Макарова даст ответы на самые актуальные вопросы.
Посмотреть трансляцию можно в официальном аккаунте Волонтерского центра «Единой России» – @volunteercenter_smolensk. Начало - в 20.00.
О новых онлайнах "КП" сообщит дополнительно.
26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено за сутки в Смоленской области. В настоящее время общее число заразившихся составило 132 человека. При этом один человек выздоровел, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU