16 Апр 2020 2020-04-16T13:04:01+03:00

Онлайн-встречи с интересными компетентными людьми каждую неделю будет проводить капитан команды КВН «Триод и Диод» Максим Киселев

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В Смоленске Волонтерский центр запускает серию прямых эфиров. Онлайн-встречи с интересными компетентными людьми будут проходить каждую неделю. Сегодня, 16 апреля, гостем прямого эфира станет главврач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.

Как и где сдать тест на коронавирус? Действительно ли помогает многоразовая маска? Сколько в Смоленске аппаратов ИВЛ? Виктория Макарова даст ответы на самые актуальные вопросы.

Посмотреть трансляцию можно в официальном аккаунте Волонтерского центра «Единой России» – @volunteercenter_smolensk. Начало - в 20.00.

О новых онлайнах "КП" сообщит дополнительно.

26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено за сутки в Смоленской области. В настоящее время общее число заразившихся составило 132 человека. При этом один человек выздоровел, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU