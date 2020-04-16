2020-04-16T13:06:47+03:00
Общество

В облдуму внесены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для смоленских предпринимателей

Изменения предложены с целью осуществления антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса
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В облдуму внесены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для смоленских предпринимателей. Фото: smolensk.er.ru.В облдуму внесены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для смоленских предпринимателей. Фото: smolensk.er.ru.
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Руководители партий, представленных в Смоленской областной Думе, ранее обратились в адрес главы региона с предложением обсудить вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Игорь Ляхов на состоявшемся совещании озвучил перечень поддерживающих мер для деловых кругов Смоленщины, сформированный единороссами.

«Предложения касались налоговых, а также арендных льгот для бизнеса. Основной акцент я сделал на необходимости введения ряда послаблений, но размер этих льгот должна была определить исполнительная власть, потому как профильные ведомства знают финансовую ситуацию более подробно. Сегодня, с одной стороны, важно снизить нагрузку на предпринимателей в условиях экономического спада, а с другой – сохранить доходную часть бюджета, чтобы выполнить все социальные обязательства перед населением. Отрадно, что наши предложения нашли отражение во внесенных законопроектах», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Законопроекты предусматривают изменения в статью 1 областного закона «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае если объектом налогообложения являются доходы». Предлагается снизить налоговую ставку до 1 % для предпринимателей, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. В частности, в список вошли сферы общественного питания, дошкольного образования, спорта, туристическая и санаторно-курортная деятельность, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские.

Игорь Ляхов направил законопроекты в профильный комитет Смоленской областной Думы. Поправки будут рассмотрены 30 апреля на ближайшем заседании регионального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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