16 Апр 2020 2020-04-16T15:04:06+03:00

Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ в Смоленске. Фото: ВКонтакте.

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Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ "Галактика" в Смоленске, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 14.00 16 апреля на улице Ново – Московской. Автомобили получили серьезные повреждения. О том, пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Движение по улице затруднено, на месте работает ДПС, пишут автомобилисты.

Ранее в Ярцеве сбили велосипедиста. Женщина поворачивала налево, не подав знак другим автомобилям.

ИСТОЧНИК KP.RU