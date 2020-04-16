Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ в Смоленске
Автомобили заблокировали движение по улице Ново – Московской.
Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ в Смоленске. Фото: ВКонтакте.
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Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ "Галактика" в Смоленске, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 14.00 16 апреля на улице Ново – Московской. Автомобили получили серьезные повреждения. О том, пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.
Движение по улице затруднено, на месте работает ДПС, пишут автомобилисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU