2020-04-16T17:28:11+03:00
Общество

Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома

Парад Победы и акция Бессмертный полк на грани срыва
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома. Фото: pixabay.com.Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома. Фото: pixabay.com.
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Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома. Сообщение с просьбой опубликовал комитет по информационной политике администрации города на своем официальном сайте. Обращение особо касается жителей региона старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны.

О том, как пройдет праздник в Смоленске и состоится ли вообще, не сообщается. Также на грани срыва Парад Победы и акция Бессмертный полк.

Ранее в регионе прошло несколько одиночный парадов для ветеранов. О каждом из них писала «КП». Первый был во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев, второй - в поселке Колодня для участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева, третий – также в столице региона на бульваре Гагарина. Особого внимания удостоилась заслуженный врач РСФСР Мария Рыжикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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