Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома
Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома. Сообщение с просьбой опубликовал комитет по информационной политике администрации города на своем официальном сайте. Обращение особо касается жителей региона старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны.
О том, как пройдет праздник в Смоленске и состоится ли вообще, не сообщается. Также на грани срыва Парад Победы и акция Бессмертный полк.
Ранее в регионе прошло несколько одиночный парадов для ветеранов. О каждом из них писала «КП». Первый был во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев, второй - в поселке Колодня для участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева, третий – также в столице региона на бульваре Гагарина. Особого внимания удостоилась заслуженный врач РСФСР Мария Рыжикова.
ИСТОЧНИК KP.RU