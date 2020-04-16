16 Апр 2020 2020-04-16T17:28:11+03:00

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Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома. Сообщение с просьбой опубликовал комитет по информационной политике администрации города на своем официальном сайте. Обращение особо касается жителей региона старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны.

О том, как пройдет праздник в Смоленске и состоится ли вообще, не сообщается. Также на грани срыва Парад Победы и акция Бессмертный полк.

Ранее в регионе прошло несколько одиночный парадов для ветеранов. О каждом из них писала «КП». Первый был во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев, второй - в поселке Колодня для участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева, третий – также в столице региона на бульваре Гагарина. Особого внимания удостоилась заслуженный врач РСФСР Мария Рыжикова.

ИСТОЧНИК KP.RU