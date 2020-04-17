17 Апр 2020 2020-04-17T08:34:12+03:00

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Больницы Смоленской области закрыли для посещения, сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее поручение дал накануне губернатор Алексей Островский. Также ограниченный доступ получают соцучреждения.

- Контакт между пациентами лечебных учреждений, гражданами, проживающими в домах-интернатах, и внешним миром должен быть сведен к минимуму, - заявил глава региона, поручив изучить опыт работы Москвы и разработать алгоритм ужесточения карантинных и санитарно-эпидемиологических мер в отношении пациентов, страдающих вирусными инфекциями.

Сутки ранее 26 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено на Смоленщине. Общее число заразившихся в 67-м регионе составило 132 человека. Смолян по-прежнему просят максимально оставаться дома, не посещая церкви на Пасху и кладбища на Радоницу. Также жителей региона просят на 9 мая остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU