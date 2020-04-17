17 Апр 2020 2020-04-17T08:45:35+03:00

Женщину и подростка без вести пропавших начали искать в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

Почти месяц мама с сыном не выходят на связь

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Женщину и подростка без вести пропавших начали искать в Смоленске, сообщает ПСО «Сальвар». Мама с сыном не выходят на связь почти четыре недели: 21 марта они ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

По неподтвержденным данным, 36-летняя Оксана Коренькова в конце марта собиралась вести своего сына – 15-летнего Дениса Московского на обследование в Москву. Отвезти на прием ее должны были знакомые. Так это или нет предстоит узнать полицейским.

Ориентировка на пропавших ниже.

Женщину и подростка без вести пропавших начали искать в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске окончены поиски 13-летнего ребенка. Школьник сутки не выходил на связь с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU