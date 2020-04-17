Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске

17 Апр 2020 2020-04-17T09:22:30+03:00

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Автобус №23, соединяющий ж/д вокзал с Электроламповым заводом временно отменят в Смоленске, сообщает МУП «Автоколонна 1308». С 20 апреля доехать до заводов можно будет на 22, 24 и 25-м маршрутах. В утренние часы они курсируют через заводы в прямом и обратном направлениях.

Отмена автобуса будут действовать до отмены режима повышенной готовности. Ранее в столице региона изменилось расписание пяти автобусов. Муниципальный транспорт увеличил количество рейсов и изменил маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU