2020-04-17T09:22:30+03:00
Общество

Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске

Транспорт оказался не востребован
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

Автобус №23, соединяющий ж/д вокзал с Электроламповым заводом временно отменят в Смоленске, сообщает МУП «Автоколонна 1308». С 20 апреля доехать до заводов можно будет на 22, 24 и 25-м маршрутах. В утренние часы они курсируют через заводы в прямом и обратном направлениях.

Отмена автобуса будут действовать до отмены режима повышенной готовности. Ранее в столице региона изменилось расписание пяти автобусов. Муниципальный транспорт увеличил количество рейсов и изменил маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах
В Смоленске помощь волонтеров позволяет освободить врачей от дополнительной нагрузки
Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске
За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области
На МЖД увеличена скорость контейнерных поездов из Европы и обратно
Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске
Ярмарку возле ЦНТИ в Смоленске закрыли
Женщину и подростка без вести пропавших начали искать в Смоленске
Больницы Смоленской области закрыли для посещения
Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома
Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ в Смоленске
В облдуму внесены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для смоленских предпринимателей
В Смоленске Волонтерский центр запускает серию прямых эфиров
Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом