Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске
Транспорт оказался не востребован
Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:
Автобус №23, соединяющий ж/д вокзал с Электроламповым заводом временно отменят в Смоленске, сообщает МУП «Автоколонна 1308». С 20 апреля доехать до заводов можно будет на 22, 24 и 25-м маршрутах. В утренние часы они курсируют через заводы в прямом и обратном направлениях.
Отмена автобуса будут действовать до отмены режима повышенной готовности. Ранее в столице региона изменилось расписание пяти автобусов. Муниципальный транспорт увеличил количество рейсов и изменил маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU