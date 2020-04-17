17 Апр 2020 2020-04-17T10:20:56+03:00

На МЖД увеличена скорость контейнерных поездов из Европы и обратно. Фото: пресс-служба МЖД.

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Ряд технологических решений на Московской железной дороге позволил увеличить скорость контейнерных поездов, следующих транзитом по МЖД из Европы и обратно, и ускорить доставку контейнерных грузов, сообщает пресс-служба компании.

Сделать это удалось, совместив операции по смене локомотива, локомотивной бригады и оформлению таможенных документов на станции Вязьма, получившей в этом году статус станции передачи вагонов и контейнеров на сопредельные железнодорожные администрации.

Ранее таможенные операции и смена локомотивных бригад осуществлялись на станции Смоленск-Сортировочный, которую теперь транзитные контейнерные поезда следуют без остановки. На другой остановке, на станции Вязьма, где стыкуются линии на постоянном и переменном токе, проводилась смена локомотива. Теперь все операции - по оформлению таможенных документов и смене электровоза и локомотивной бригады проводятся только на станции Вязьма.

В результате маршрутная скорость транзитных контейнерных поездов по Московской железной дороге за год увеличилась на 143 км в сутки и сейчас составляет 1141 км в сутки.

– На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки Московская железная дорога полностью выполняет свои транзитные обязательства, ускоряет доставку контейнерных грузов, обеспечивая в целом бесперебойность железнодорожных перевозок. На магистрали принимается весь комплекс мер, чтобы повысить интерес клиентов к услугам, предоставляемым железнодорожниками, – подчеркнул начальник МЖД Михаил Глазков.

Тем временем

В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях предупреждения и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия.

Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».

ИСТОЧНИК KP.RU