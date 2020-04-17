2020-04-17T11:08:00+03:00
Происшествия

За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области

Общее число инфицированных выросло до 139
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Общее число инфицированных выросло и на 17 апреля составляет 139.

Больше больных стало в Вязьме и Смоленске. В столице региона Covid-19 подтвержден у 20 человек, а в Вязьме – 94.

В Роспотребнадзоре отмечают, что короновирус у людей чаще всего протекает бессимптомно.

Тесты на Covid-19 сдали почти пять тысяч человек, под наблюдением находятся 1669, из них в больницах – 167. Тесты проводят три лаборатории, но с понедельника к работе подтлючится еще одно учреждение.

Ранее власти региона попросили смолян воздержаться от посещения общественных мест на праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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