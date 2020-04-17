2020-04-17T11:36:48+03:00
Общество

Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске

Коммунальщики организовали работу водовоза
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске. Фото: из архива издания.Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске, сообщают сотрудники Горводоканала в Твиттер. 17 апреля ее подача временно прекращена к домам №1а-14 по Госпитальному переулку и №13, 25, 29, 33 по улице Госпитальной.

Перебой с водой возник из-за необходимости технологического подключения новой водопроводной линии.

О времени возвращения ресурса не сообщается. Сотрудники предприятия обещают обеспечить бесперебойную работу водовоза.

Между тем, в Смоленске продолжают дезинфицировать улицы, остановки, скверы, парки, подъезды, общественный транспорт и др. Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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