Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске
Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске, сообщают сотрудники Горводоканала в Твиттер. 17 апреля ее подача временно прекращена к домам №1а-14 по Госпитальному переулку и №13, 25, 29, 33 по улице Госпитальной.
Перебой с водой возник из-за необходимости технологического подключения новой водопроводной линии.
О времени возвращения ресурса не сообщается. Сотрудники предприятия обещают обеспечить бесперебойную работу водовоза.
Между тем, в Смоленске продолжают дезинфицировать улицы, остановки, скверы, парки, подъезды, общественный транспорт и др. Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU