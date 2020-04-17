В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах
В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах. Соответствующие объявления-предупреждения появляются на входах в здания. Одно из таких разместил супермаркет на улице Николаева. Также, по информации «КП», подобные надписи ранее появились на входах в лаборатории, занимающиеся приемом анализов.
Смоляне в соцсетях по-разному отреагировали на предупреждения. Одни поддержали предпринимателей, заботящихся о здоровье своих клиентов, другие, напротив, воспрепятствовали требованиям и указали, что это не законно.
За последние сутки коронавирусом заразились 7 человек - один в Смоленске и 6 в Вязьме. Общее количество заболевших в регионе насчитывает 139 человек. Людей просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU