2020-04-17T12:20:43+03:00
Общество

В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах

Объявления появляются на входах в здания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах. Фото: vk.com, black.smolensk.В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах. Фото: vk.com, black.smolensk.
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В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах. Соответствующие объявления-предупреждения появляются на входах в здания. Одно из таких разместил супермаркет на улице Николаева. Также, по информации «КП», подобные надписи ранее появились на входах в лаборатории, занимающиеся приемом анализов.

Смоляне в соцсетях по-разному отреагировали на предупреждения. Одни поддержали предпринимателей, заботящихся о здоровье своих клиентов, другие, напротив, воспрепятствовали требованиям и указали, что это не законно.

За последние сутки коронавирусом заразились 7 человек - один в Смоленске и 6 в Вязьме. Общее количество заболевших в регионе насчитывает 139 человек. Людей просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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