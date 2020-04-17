2020-04-17T15:21:29+03:00
Общество

Смоленский регион МЖД увеличил перевозку удобрений в апреле

Железнодорожники принимают все меры для бесперебойной и своевременной доставки удобрений в регионы.
Поделиться:
Смоленский регион МЖД увеличил перевозку удобрений в апреле. Фото: пресс-служба МЖД.Смоленский регион МЖД увеличил перевозку удобрений в апреле. Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В период проведения посевной кампании Смоленский регион МЖД увеличил перевозку химических и минеральных удобрений в российские регионы, а также в Белоруссию, Казахстан и Молдавию, сообщает пресс-служба компании.

Так, с начала апреля со станций Азотная и Новосмоленская Смоленского региона Московской железной дороги, вблизи которых расположены профильные предприятия, отправлено 68,2 тыс. тонн удобрений, что на 9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,2 тыс. тонн).

Железнодорожники принимают все меры для бесперебойной и своевременной доставки удобрений в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленский регион МЖД увеличил перевозку удобрений в апреле
Для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи
В Смоленске людей без масок не обслуживают в магазинах
В Смоленске помощь волонтеров позволяет освободить врачей от дополнительной нагрузки
Жители двух улиц остались без холодной воды в Смоленске
За сутки 7 человек заразились коронавирусом в Смоленской области
На МЖД увеличена скорость контейнерных поездов из Европы и обратно
Автобусный маршрут №23 временно отменят в Смоленске
Ярмарку на улице Кирова в Смоленске закрыли
Женщину и подростка без вести пропавших начали искать в Смоленске
Больницы Смоленской области закрыли для посещения
Жителей Смоленска просят на 9 мая остаться дома
Две иномарки столкнулись лоб в лоб у ТЦ в Смоленске
В облдуму внесены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для смоленских предпринимателей
В Смоленске Волонтерский центр запускает серию прямых эфиров
Смолянам предлагают проверить возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом