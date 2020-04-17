Смоленский регион МЖД увеличил перевозку удобрений в апреле

17 Апр 2020 2020-04-17T15:21:29+03:00

Железнодорожники принимают все меры для бесперебойной и своевременной доставки удобрений в регионы.

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В период проведения посевной кампании Смоленский регион МЖД увеличил перевозку химических и минеральных удобрений в российские регионы, а также в Белоруссию, Казахстан и Молдавию, сообщает пресс-служба компании.

Так, с начала апреля со станций Азотная и Новосмоленская Смоленского региона Московской железной дороги, вблизи которых расположены профильные предприятия, отправлено 68,2 тыс. тонн удобрений, что на 9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,2 тыс. тонн).

Железнодорожники принимают все меры для бесперебойной и своевременной доставки удобрений в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU