17 Апр 2020 2020-04-17T17:27:06+03:00

В Смоленске на газонах и клумбах распустились крокусы. Фото: администрация г. Смоленска.

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На газонах и клумбах в ЦПКиО и парке Блонье распустились сиреневые, желтые и белые крокусы. Также растения можно встретить на зеленых зонах ряда улиц. Чередование теплых и прохладных дней предоставило луковичным проявить себя во всей красе. Многолетники цветут и пахнут, напоминая о наступлении весны.

Ранее сквер у пригородного вокзала засеяли семенами цветов. Также дополнительное озеленение провели на проспекте Гагарина. Все высаженные растения укрыли специальным материалом, который защитит семена от непогоды и атак птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU