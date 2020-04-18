В Смоленске начались поиски 16-летнего подростка
16-летний Антон Ясницов 18 апреля вышел из дома и до сих пор не выходил на связь с родными. Вечером 17 апреля к поискам подключились полицейские и добровольцы ПСО «Сальвар».
В Смоленске начались поиски 16-летнего подростка. Фото: ПСО "Сальвар".
Следователи регионального СК России возбудили уголовное дело в связи с безвестным исчезновением ребенка.
На место предположительного местонахождения парня выезжали 19 экипажей добровольцев. Волонтеры «прочесали» лес рядом с санаториями и детскими лагерями, и во втором часу ночи свернули штаб. В настоящее время поисковики проверяют поступившую к ним информацию.
Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам – 63-63-63 или 102.
Ранее в Смоленске пропала женщина и подросток. Мать с сыном не выходят на связь почти четыре недели.
ИСТОЧНИК KP.RU