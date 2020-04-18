18 Апр 2020 2020-04-18T08:28:51+03:00

Антон Ясницов вышел из дома два дня назад и не вернулся

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16-летний Антон Ясницов 18 апреля вышел из дома и до сих пор не выходил на связь с родными. Вечером 17 апреля к поискам подключились полицейские и добровольцы ПСО «Сальвар».

В Смоленске начались поиски 16-летнего подростка. Фото: ПСО "Сальвар".

Следователи регионального СК России возбудили уголовное дело в связи с безвестным исчезновением ребенка.

На место предположительного местонахождения парня выезжали 19 экипажей добровольцев. Волонтеры «прочесали» лес рядом с санаториями и детскими лагерями, и во втором часу ночи свернули штаб. В настоящее время поисковики проверяют поступившую к ним информацию.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам – 63-63-63 или 102.

Ранее в Смоленске пропала женщина и подросток. Мать с сыном не выходят на связь почти четыре недели.

ИСТОЧНИК KP.RU