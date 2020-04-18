2020-04-18T08:41:55+03:00
Общество

МФЦ и Центры занятости в Смоленской области закрыли для посещений

Учреждения работают в режиме удаленного консультирования
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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МФЦ и Центры занятости в Смоленской области закрыли для посещений. Фото: МФЦ.рф.МФЦ и Центры занятости в Смоленской области закрыли для посещений. Фото: МФЦ.рф.
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МФЦ и Центры занятости в Смоленской области перешли на удаленный режим работы. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» накануне внес губернатор Алексей Островский.

Ограничительные мероприятия ориентировочно продлятся до 30 апреля. Телефоны учреждений можно узнать на их официальных сайтах. А ознакомиться с текстом Указа главы региона можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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