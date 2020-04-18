18 Апр 2020 2020-04-18T08:41:55+03:00

МФЦ и Центры занятости в Смоленской области закрыли для посещений. Фото: МФЦ.рф.

Изменить размер текста: A A

МФЦ и Центры занятости в Смоленской области перешли на удаленный режим работы. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» накануне внес губернатор Алексей Островский.

Ограничительные мероприятия ориентировочно продлятся до 30 апреля. Телефоны учреждений можно узнать на их официальных сайтах. А ознакомиться с текстом Указа главы региона можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU