В Смоленске завершили поиски 16-летнего подростка

18 Апр 2020 2020-04-18T09:24:30+03:00

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16-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад, нашли живым, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Мальчишка обнаружен на одной из улиц Смоленска. Выяснилось, что два дня назад он поругался с родными и ушел из дома – из Красного бора доехал до города и все это время находился там. У кого жил подросток не сообщается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка, а 19 экипажей волонтеров прочесали лес, где предположительно мог находиться школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU