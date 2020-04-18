За сутки коронавирус подтвержден у 13 жителей Смоленской области
В Смоленской области снова выросло число новых заболевших Covid-19. По данным на 18 апреля, инфекция обнаружена у 152 человек. За сутки тесты показали положительный результат еще у 13 жителей региона.
Всего в России в настоящее время 36 793 инфицированных, за сутки больных стало больше на 4785 человек.
Специалисты регионального Роспотребнадзора обращают внимание, что, чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам. Власти региона и врачи просят людей не выходить из дома без надобности, регулярно поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства, общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации, в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути, соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU