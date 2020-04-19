В Смоленске завершается строительство инфекционного госпиталя
В Смоленске завершается строительство нового инфекционного госпиталя на Покровке. Объект планируют сдать раньше срока. В настоящее время в возведении здания задействовано около тысячи рабочих, десятки единиц техники, трудятся в три смены. Каркас строения возведен, начались внутренние работы, подключение к коммуникациям и благоустройство территории.
Известно, что госпиталь сможет принять около 60 пациентов. Для каждого будет сделан отдельный вход в помещение.
Напомним, строительство 16 многофункциональных медицинских центров является важнейшей государственной задачей. Все объекты должны заработать в период с 20 апреля по 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU