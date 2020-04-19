В Смоленске завершается строительство инфекционного госпиталя

19 Апр 2020 2020-04-19T11:42:25+03:00

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В Смоленске завершается строительство нового инфекционного госпиталя на Покровке. Объект планируют сдать раньше срока. В настоящее время в возведении здания задействовано около тысячи рабочих, десятки единиц техники, трудятся в три смены. Каркас строения возведен, начались внутренние работы, подключение к коммуникациям и благоустройство территории.

Известно, что госпиталь сможет принять около 60 пациентов. Для каждого будет сделан отдельный вход в помещение.

Напомним, строительство 16 многофункциональных медицинских центров является важнейшей государственной задачей. Все объекты должны заработать в период с 20 апреля по 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU