21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области
Оперативный штаб обносил данные по заболевшим инфекцией
21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области. Из них 4 человека вылечились, два погибли. Всего в регионе заражено 173 человека.
Смолян просят не нарушать режим самоизоляции, несмотря на большой праздник, который 19 апреля празднуют православные. Жителей региона призывают не посещать храмы области из-за эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU