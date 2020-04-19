19 Апр 2020 2020-04-19T12:00:16+03:00

21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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21 человек за сутки заразился коронавирусом в Смоленской области. Из них 4 человека вылечились, два погибли. Всего в регионе заражено 173 человека.

Смолян просят не нарушать режим самоизоляции, несмотря на большой праздник, который 19 апреля празднуют православные. Жителей региона призывают не посещать храмы области из-за эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU