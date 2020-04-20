2020-04-20T07:47:00+03:00
Общество

В Вязьме из-за Covid-19 ограничили транзитный проезд

Жители района могут въехать в город по справке с места работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме из-за Covid-19 ограничили транзитный проезд. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Вязьме из-за Covid-19 ограничили транзитный проезд. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Вязьме из-за большого риска распространения коронавирусной инфекции ограничили транзитный проезд. Жители района могут въехать в город по справке с места работы. Также его могут посетить жители населенных пунктов, в которых отсутствуют продуктовые магазины. При этом попасть в аптеку можно при наличии на руках рецепта на препарат, а в больницу – направления от врача.

Ранее в Вяземском районе было подтверждено 106 случаев заражения Covid-19.

«КП» писала о версиях, как инфекция попала, по сути в закрытое учреждение, где находятся в основном пожилые люди (входящие в группу риска).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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