2020-04-20T07:56:51+03:00
Общество

Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме

Выходных осталось два – суббота и воскресенье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме. Фото: zags.admin-smolensk.ru.Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме. Фото: zags.admin-smolensk.ru.
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С 16 апреля отдел государственной смерти Комитета ЗАГС возобновил работу по полному графику – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, сообщает городская администрация. Остальные отделы по-прежнему принимают людей в ограниченном режиме. Меры направлены для предотвращения заболеваемости коронавируса среди населения.

Ранее «КП» писала, что в настоящее время Covid-19 подтвержден у 173 человек. Из них больше половины – жители Вязьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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