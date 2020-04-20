Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме

20 Апр 2020 2020-04-20T07:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 апреля отдел государственной смерти Комитета ЗАГС возобновил работу по полному графику – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, сообщает городская администрация. Остальные отделы по-прежнему принимают людей в ограниченном режиме. Меры направлены для предотвращения заболеваемости коронавируса среди населения.

Ранее «КП» писала, что в настоящее время Covid-19 подтвержден у 173 человек. Из них больше половины – жители Вязьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU