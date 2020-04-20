Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме
Выходных осталось два – суббота и воскресенье
Отдел Комитета ЗАГС в Смоленске начал работу в обычном режиме. Фото: zags.admin-smolensk.ru.
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С 16 апреля отдел государственной смерти Комитета ЗАГС возобновил работу по полному графику – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, сообщает городская администрация. Остальные отделы по-прежнему принимают людей в ограниченном режиме. Меры направлены для предотвращения заболеваемости коронавируса среди населения.
Ранее «КП» писала, что в настоящее время Covid-19 подтвержден у 173 человек. Из них больше половины – жители Вязьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU