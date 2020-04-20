20 Апр 2020 2020-04-20T08:36:13+03:00

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В Смоленске пройдет конкурс к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором могут поучаствовать дети от 7 до 14 лет. Для этого можно записать видеоролик, на котором участник читает стихи о войне или написать стихотворение. Работа конкурсанта должна сопровождаться информацией о нем: ФИО, город, возраст и телефон.

Материалы нужно сдать до 27 апреля, отправив по электронке - oiios67@mvd.ru. Справки по телефонам: 8 (4812) 77 30 15, 8 (4812) 77 32 70.

Ранее в Смоленске начали выбирать плакат ко Дню Победы. По итогам голосования в финале окажутся авторы трех работ, которые украсят город.

ИСТОЧНИК KP.RU