2020-04-20T09:14:28+03:00
Происшествия

В селе под Смоленском горели две машины

Kia Rio уничтожен, Nissan Qashqai требуется ремонт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В селе под Смоленском горели две машины. Фото: pixabay.com.В селе под Смоленском горели две машины. Фото: pixabay.com.
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В селе Печерск горели две машины Kia Rio и Nissan Qashqai. ЧП произошло около половины четвертого часа утра 20 апреля на улице Автодорожная.

На тушение огня выехжали несколько расчетов. В результате Kia Rio уничтожен, Nissan Qashqai требуется ремонт – у иномарки оплавлены пластиковые накладки передней и задней дверей с левой стороны. Что стало причиной пожара - предстоит установить специалистам.

Ранее у ТЦ «Галактика» произошло серьезное лобовое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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