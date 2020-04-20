20 Апр 2020 2020-04-20T09:14:28+03:00

В селе под Смоленском горели две машины. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В селе Печерск горели две машины Kia Rio и Nissan Qashqai. ЧП произошло около половины четвертого часа утра 20 апреля на улице Автодорожная.

На тушение огня выехжали несколько расчетов. В результате Kia Rio уничтожен, Nissan Qashqai требуется ремонт – у иномарки оплавлены пластиковые накладки передней и задней дверей с левой стороны. Что стало причиной пожара - предстоит установить специалистам.

Ранее у ТЦ «Галактика» произошло серьезное лобовое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU