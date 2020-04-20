В селе под Смоленском горели две машины
Kia Rio уничтожен, Nissan Qashqai требуется ремонт
В селе под Смоленском горели две машины. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В селе Печерск горели две машины Kia Rio и Nissan Qashqai. ЧП произошло около половины четвертого часа утра 20 апреля на улице Автодорожная.
На тушение огня выехжали несколько расчетов. В результате Kia Rio уничтожен, Nissan Qashqai требуется ремонт – у иномарки оплавлены пластиковые накладки передней и задней дверей с левой стороны. Что стало причиной пожара - предстоит установить специалистам.
Ранее у ТЦ «Галактика» произошло серьезное лобовое ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU