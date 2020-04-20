2020-04-20T09:48:55+03:00
Общество

В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам

Каждый класс получит паек в строго указанное на сайте учреждения время
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам. Фото: ru.wikipedia.org.В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам. Фото: ru.wikipedia.org.
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В Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам. В состав пайка входят макароны, крупы, консервная продукция, растительное масло и кондитерские изделия. Каждый класс получит набор в строго указанное на сайте учреждения время. График выдачи утвержден таким образом, чтобы родители и законные представители не контактировали друг с другом.

- Продукты получат все родители детей, которые по закону получали горячее питание в школьных столовых, - сообщили сотрудники городской администрации.

Выдавать продуктовые наборы будут до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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