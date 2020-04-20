20 Апр 2020 2020-04-20T10:31:19+03:00

Пять несчастных случаев произошло на железной дороге в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

К трагедиям приводило хождение по путям и переход дороги перед поездом

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Пять несчастных случаев произошло на железной дороге в Смоленской области за три месяца 2020 года. Столько же было годом ранее.

- Железнодорожники обеспокоены количеством несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта в Смоленском регионе МЖД. К трагедиям приводило хождение по путям и переход дороги перед поездом, - рассказали сотрудники пресс-службы компании.

Для предотвращения несчастных случаев сотрудники МЖД регулярно проводят встречи, где рассказывают об опасности, которая поджидает людей на рельсах. Также регулярно проходит ремонт путей.

- Смоленском регионе с начала года железнодорожники провели более 200 лекций и бесед, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 1300 граждан. На перегонах, станциях и остановочных пунктах будут организованы более 70 совместных с правоохранительными органами рейдов по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности, - сообщили в компании.

Помимо этого, в течение года планируется отремонтировать 16 пешеходных переходов и настилов, заменить 47 предупреждающих знаков, а также построить одноуровневый пешеходный переход со светозвуковой сигнализацией на станции Смоленск.

Железнодорожники уверены, чтобы количество несчастных случаев снижалось, необходимо строгое соблюдение гражданами правил безопасности на объектах железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU