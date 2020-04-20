Число новых зараженных Covid-19 за сутки смолян достигло 16

20 Апр 2020 2020-04-20T11:11:00+03:00

Всего в регионе болеют коронавирусом 189 человек

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Плюс 16 зараженных Covid-19 за сутки зафиксировано в Смоленской области 20 апреля. С начала наблюдений тесты показали положительный результат у 189 человек. При этом четыре человека выздоровели, два погибли, привел данные Оперативный штаб. Пока не сообщается в каких муниципальных образованиях больше всего зараженных. По данным на 19 апреля, коронавирусом болеют в столице региона и 9 муниципалитетах - Гагарине, Рославле, Ярцеве, Вязьме, Починке, Новодугино, Ельне, Сафонове, Десногорске.

В России за сутки заболело более 400 тысяч человек. Общее число зараженных составило 47 121.

Тем временем в Смоленске началась выдача продуктовых наборов школьникам. Каждый класс получит паек в строго указанное на сайте учреждения время.

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ИСТОЧНИК KP.RU