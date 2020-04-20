Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно
Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно, сообщает пресс-служба судебных приставов. 42-летний мужчина с открытой формой заболевания подвергал опасности семью и окружавших его людей.
В ведомстве отмечают, что больной долгое время скрывался от приставов, но все же был пойман и доставлен в учреждение. При этом он ранее сбегал с медицинского учреждения.
Теперь мужчине придется пройти новое обследование и длительный курс лечения.
Ранее в регионе стало известно новое число заболевших коронавирусом. За сутки положительный диагноз подвержен еще у 16 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU