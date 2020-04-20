2020-04-20T11:48:50+03:00
Происшествия

Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно

42-летний мужчина неоднократно убегал из больницы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно. Фото: r67.fssprus.ru.Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно. Фото: r67.fssprus.ru.
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Смолянина с туберкулезом отправили на лечение принудительно, сообщает пресс-служба судебных приставов. 42-летний мужчина с открытой формой заболевания подвергал опасности семью и окружавших его людей.

В ведомстве отмечают, что больной долгое время скрывался от приставов, но все же был пойман и доставлен в учреждение. При этом он ранее сбегал с медицинского учреждения.

Теперь мужчине придется пройти новое обследование и длительный курс лечения.

Ранее в регионе стало известно новое число заболевших коронавирусом. За сутки положительный диагноз подвержен еще у 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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