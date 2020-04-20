В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров
Могут ли вас уволить на самоизоляции или отправить в неоплачиваемый отпуск? Возможно ли избежать снижения заработанной платы? Арендные и кредитные каникулы для предпринимателей: что делать и куда обращаться? На все эти вопросы ответит Михаил Радченков.
Напомним, что онлайн-встречи с интересными и компетентными людьми каждую неделю проводит капитан команды КВН «Триод и Диод» Максим Киселев.
Для пользователей Instagram эфир доступен в официальном аккаунте Волонтерского центра «Единой России» – @volunteercenter_smolensk. Начало сегодня в 20:00.
О госте нового эфира будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU