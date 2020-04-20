2020-04-20T12:39:28+03:00
Общество

В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров

В понедельник, 20 апреля, гостем встречи станет руководитель юридической компании Михаил Радченков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров. Фото: smolensk.er.ru.В Смоленске Волонтерский центр продолжает серию прямых эфиров. Фото: smolensk.er.ru.
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Могут ли вас уволить на самоизоляции или отправить в неоплачиваемый отпуск? Возможно ли избежать снижения заработанной платы? Арендные и кредитные каникулы для предпринимателей: что делать и куда обращаться? На все эти вопросы ответит Михаил Радченков.

Напомним, что онлайн-встречи с интересными и компетентными людьми каждую неделю проводит капитан команды КВН «Триод и Диод» Максим Киселев.

Для пользователей Instagram эфир доступен в официальном аккаунте Волонтерского центра «Единой России» – @volunteercenter_smolensk. Начало сегодня в 20:00.

О госте нового эфира будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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