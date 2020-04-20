2020-04-20T14:37:55+03:00
Общество

Смоляне могут проголосовать за создание нового фермерского рынка

Торговые ряды строятся через дорогу от гипермаркета «Магнит»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне могут проголосовать за создание нового фермерского рынка. Фото: pixabay.com.Смоляне могут проголосовать за создание нового фермерского рынка. Фото: pixabay.com.
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Смоляне могут проголосовать за создание нового фермерского рынка. Крытые ряды строятся на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова, через дорогу от гипермаркета «Магнит». Там же будет оборудована площадка для парковки машин, лаборатория, зоны для ТБО и туалет. Мнением электората будут интересоваться до 16.00 27 апреля на сайте «Активный гражданин».

Ранее «КП» писала о строительстве нового рынка в Промышленном районе. О его создании заговорили тогда, когда существующий на улице Тенишевой рынок, перестал отвечать всем предъявляемым требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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