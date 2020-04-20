В Смоленской области обновится состав Общественного совета

20 Апр 2020 2020-04-20T15:35:28+03:00

Подать заявление на участие в отборе можно до 16 июня

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Региональная налоговая служба напоминает: до 16 июня 2020 года можно подать заявление на участие в отборе кандидатов в члены Общественного совета при УФНС России по Смоленской области.

Он формируется на основе добровольного участия из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета Общественной палатой Смоленской области, общественными объединениями и иными организациями, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере деятельности УФНС России по Смоленской области, а также руководителем Управления.

Членом Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Исключения указаны в положении об Общественном совете при УФНС России по Смоленской области на региональной странице сайта ФНС России .

Пакет документов о выдвижении в члены Общественного совета включает биографическую справку со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменные согласия, в том числе на вхождение в состав Общественного совета, размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в сети Интернет.

По вопросам выдвижения кандидатов просим обращаться к заместителю начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Смоленской области Власенковой Валерии Михайловне по телефону +7(4812) 20-60-59.

ИСТОЧНИК KP.RU