21 Апр 2020 2020-04-21T07:45:37+03:00

В Дорогобуже и Верхнеднепровском ввели карантин. Фото: из архива администрации Смоленской области.

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Вынужденный карантин ввели в Дорогобуже и Верхнеднепровском, сообщает пресс-служба областной администрации. Поправки к Указу «О введении режима повышенной готовности» предполагают, что люди не могут заезжать на территорию населенных пунктов без справок. Кроме того, на въездах появились блокпосты, где у водителей проверяют документы и измеряют температуру.

Меры введены до 30 апреля для предупреждения распространения коронавируса. Пока в районах больных не зафиксировано.

Отметим, в настоящее время в области четыре населенных пункта, где введен особый режим. Также ограничительные мероприятия введены на территории Десногорска, где расположена АЭС и в Вязьме из-за вспышки инфекции.

Узнать какие предприятия могут работать на территории карантинных зон, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU