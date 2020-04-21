В Дорогобуже и Верхнеднепровском ввели карантин
Вынужденный карантин ввели в Дорогобуже и Верхнеднепровском, сообщает пресс-служба областной администрации. Поправки к Указу «О введении режима повышенной готовности» предполагают, что люди не могут заезжать на территорию населенных пунктов без справок. Кроме того, на въездах появились блокпосты, где у водителей проверяют документы и измеряют температуру.
Меры введены до 30 апреля для предупреждения распространения коронавируса. Пока в районах больных не зафиксировано.
Отметим, в настоящее время в области четыре населенных пункта, где введен особый режим. Также ограничительные мероприятия введены на территории Десногорска, где расположена АЭС и в Вязьме из-за вспышки инфекции.
Узнать какие предприятия могут работать на территории карантинных зон, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU